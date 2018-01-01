Wink
Детям
Снупи и мелочь пузатая в кино
Актёры и съёмочная группа фильма «Снупи и мелочь пузатая в кино»

Актёры и съёмочная группа фильма «Снупи и мелочь пузатая в кино»

Режиссёры

Стив Мартино

Стив Мартино

Steve Martino
Режиссёр

Актёры

Ноа Шнапп

Ноа Шнапп

Noah Schnapp
АктёрCharlie Brown
Алекс Гарфин

Алекс Гарфин

Alex Garfin
Актёр
Ной Джонстон

Ной Джонстон

Noah Johnston
АктёрSchroeder
Билл Мелендес

Билл Мелендес

Bill Melendez
АктёрSnoopy / Woodstock
Хэдли Белль Миллер

Хэдли Белль Миллер

Hadley Belle Miller
Актриса
Мика Ревелли

Мика Ревелли

Micah Revelli
Актёр
Тромбоун Шорти

Тромбоун Шорти

Trombone Shorty
АктёрMiss Othmar / Mrs. Little Red-Haired Girl
Ребекка Блум

Ребекка Блум

Rebecca Bloom
Актриса
Анастасия Бредихина

Анастасия Бредихина

Anastasia Bredikhina
Актриса
Франческа Капальди

Франческа Капальди

Francesca Capaldi
Актриса

Сценаристы

Крэйг Шульц

Крэйг Шульц

Craig Schulz
Сценарист
Корнелиус Юлиано

Корнелиус Юлиано

Cornelius Uliano
Сценарист
Чарльз М. Шульц

Чарльз М. Шульц

Charles M. Schulz
Сценарист

Продюсеры

Пол Фиг

Пол Фиг

Paul Feig
Продюсер
Корнелиус Юлиано

Корнелиус Юлиано

Cornelius Uliano
Продюсер
Крэйг Шульц

Крэйг Шульц

Craig Schulz
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Астахов

Александр Астахов

Актёр дубляжа
Матвей Некрасов

Матвей Некрасов

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Фёдор Дахненко

Фёдор Дахненко

Актёр дубляжа
Анна Драгилева

Анна Драгилева

Актриса дубляжа

Художники

Нэш Данниган

Нэш Данниган

Nash Dunnigan
Художник
Исаак Холце

Исаак Холце

Isaac Holze
Художник

Монтажёры

Кристофер Кэмпбелл

Кристофер Кэмпбелл

Christopher Campbell
Монтажёр
Рэнди Трагер

Рэнди Трагер

Randy Trager
Монтажёр

Операторы

Ренато Фалькао

Ренато Фалькао

Renato Falcão
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор