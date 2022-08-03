Снупи и мелочь пузатая в кино (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.42015, The Peanuts Movie
Мультфильм, Приключения84 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Снупи — самый симпатичный пес в мире — к тому же, классный пилот — отправляется в невероятные воздушные приключения в погоне за главным злодеем Красным Бароном. В это время у его приятеля Чарли Брауна начинаются поистине эпические приключения!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- СМРежиссёр
Стив
Мартино
- НШАктёр
Ноа
Шнапп
- АГАктёр
Алекс
Гарфин
- НДАктёр
Ной
Джонстон
- БМАктёр
Билл
Мелендес
- ХБАктриса
Хэдли
Белль Миллер
- МРАктёр
Мика
Ревелли
- ТШАктёр
Тромбоун
Шорти
- РБАктриса
Ребекка
Блум
- АБАктриса
Анастасия
Бредихина
- ФКАктриса
Франческа
Капальди
- КШСценарист
Крэйг
Шульц
- КЮСценарист
Корнелиус
Юлиано
- ЧМСценарист
Чарльз
М. Шульц
- Продюсер
Пол
Фиг
- КЮПродюсер
Корнелиус
Юлиано
- КШПродюсер
Крэйг
Шульц
- АААктёр дубляжа
Александр
Астахов
- МНАктёр дубляжа
Матвей
Некрасов
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ФДАктёр дубляжа
Фёдор
Дахненко
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- НДХудожник
Нэш
Данниган
- ИХХудожник
Исаак
Холце
- ККМонтажёр
Кристофер
Кэмпбелл
- РТМонтажёр
Рэнди
Трагер
- РФОператор
Ренато
Фалькао
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек