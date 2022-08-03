Снупи и мелочь пузатая в кино
Wink
Детям
Снупи и мелочь пузатая в кино

Снупи и мелочь пузатая в кино (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.42015, The Peanuts Movie
Мультфильм, Приключения84 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Снупи — самый симпатичный пес в мире — к тому же, классный пилот — отправляется в невероятные воздушные приключения в погоне за главным злодеем Красным Бароном. В это время у его приятеля Чарли Брауна начинаются поистине эпические приключения!

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снупи и мелочь пузатая в кино»