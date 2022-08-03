Снежная королева (фильм, 1966) смотреть онлайн
1966, Снежная королева
Фэнтези, Военный79 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм-сказка повествует о необыкновенном путешествии скромной маленькой девочки Герды. Она разыскивает своего друга Кея, которого похитила и унесла в свое царство Снежная королева — могущественная злая волшебница.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Комедия, Кино для детей, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- СЦАктёр
Слава
Цюпа
- НКАктриса
Наталья
Климова
- ЕМАктриса
Евгения
Мельникова
- Актёр
Николай
Боярский
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актриса
Ирина
Губанова
- ГКАктёр
Георгий
Корольчук
- ОВАктриса
Ольга
Викланд
- Актриса
Эра
Зиганшина
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- ПБПродюсер
Полина
Борисова
- ЕЯХудожница
Е.
Яковлева
- ВГОператор
Вадим
Грамматиков
- СИОператор
Сергей
Иванов
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян