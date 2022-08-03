Wink
Снежная королева

Снежная королева (фильм, 1966) смотреть онлайн

1966, Снежная королева
Фэнтези, Военный79 мин6+

О фильме

Фильм-сказка повествует о необыкновенном путешествии скромной маленькой девочки Герды. Она разыскивает своего друга Кея, которого похитила и унесла в свое царство Снежная королева — могущественная злая волшебница.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Комедия, Кино для детей, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

