Снегоуборщик (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Примерный семьянин после смерти сына убирает снег и наркодилеров. Почти покадровый ремейк скандинавского хита «Дурацкое дело нехитрое», снятый тем же режиссером с черным юмором в духе «Фарго».



Нильс Коксман много лет водит снегоуборочную машину в небольшом городке штата Колорадо и даже получил за свою работу награду «Гражданин года». Его спокойному быту приходит конец, когда он узнает, что его бедовый сын связался с бандой наркодилеров и был убит. Во главе преступников стоит отмороженный криминальный босс по кличке Викинг, любящий тиранить свою семью. Прежде чем добраться до него, Коксман последовательно и жестоко уничтожает одного наркодилера за другим. Викинг тем временем гадает, кто же убивает его людей и развязывает войну с еще одним местным наркобароном.



Чем грозят эти разборки городку и какой будет встреча главного героя со злодеем? Лиам Нисон предстает в привычном амплуа, но в необычном для себя жанре криминальной комедии — смотреть фильм «Снегоуборщик» 2019 года онлайн в хорошем качестве можно на нашем сервисе.



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