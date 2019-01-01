Снегоуборщик (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Примерный семьянин после смерти сына убирает снег и наркодилеров. Почти покадровый ремейк скандинавского хита «Дурацкое дело нехитрое», снятый тем же режиссером с черным юмором в духе «Фарго».
Нильс Коксман много лет водит снегоуборочную машину в небольшом городке штата Колорадо и даже получил за свою работу награду «Гражданин года». Его спокойному быту приходит конец, когда он узнает, что его бедовый сын связался с бандой наркодилеров и был убит. Во главе преступников стоит отмороженный криминальный босс по кличке Викинг, любящий тиранить свою семью. Прежде чем добраться до него, Коксман последовательно и жестоко уничтожает одного наркодилера за другим. Викинг тем временем гадает, кто же убивает его людей и развязывает войну с еще одним местным наркобароном.
Чем грозят эти разборки городку и какой будет встреча главного героя со злодеем? Лиам Нисон предстает в привычном амплуа, но в необычном для себя жанре криминальной комедии — смотреть фильм «Снегоуборщик» 2019 года онлайн в хорошем качестве можно на нашем сервисе.
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Информация
Рейтинг
- ХПРежиссёр
Ханс
Петтер Муланд
- Актёр
Лиам
Нисон
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- ЭРАктриса
Эмми
Россам
- ТБАктёр
Том
Бейтман
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- Актриса
Джулия
Джонс
- МРАктёр
Майкл
Ричардсон
- Актёр
Майкл
Эклунд
- БСАктёр
Брэдли
Страйкер
- УМАктёр
Уэсли
МакИннес
- КФСценарист
Ким
Фупц Окесон
- ПДПродюсер
Петтер
Дж. Боргли
- ФГПродюсер
Финн
Гьердрум
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- НММонтажёр
Николай
Монберг
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон