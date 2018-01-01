Wink
Смысл жизни по Монти Пайтону
Актёры и съёмочная группа фильма «Смысл жизни по Монти Пайтону»

Актёры и съёмочная группа фильма «Смысл жизни по Монти Пайтону»

Режиссёры

Терри Джонс

Terry Jones
Режиссёр
Терри Гиллиам

Terry Gilliam
Режиссёр

Актёры

Грэм Чепмен

Graham Chapman
АктёрChairman / Fish #1 / Doctor / Harry Blackitt / Wymer / Hordern / General / Coles / рассказчик #2 / Dr. Livingstone / Transvestite / Eric / Guest #1 / Arthur Jarrett / Geoffrey / Tony Bennett
Джон Клиз

John Cleese
АктёрFish #2 / Dr. Spencer / Humphrey Williams / Sturridge / Ainsworth / Waiter / Eric's Assistant / Maître D' / Grim Reaper
Эрик Айдл

Eric Idle
АктёрGunther / Fish #3 / 'Meaning of Life' Singer / Mr. Moore / Mrs. Blackitt / Watson / Blackitt / Atkinson / Perkins / Victim #3 / Front End / Mrs. Hendy / Man in Pink / Noël Coward / Gaston / Angela
Терри Джонс

Terry Jones
АктёрBert / Fish #6 / Mum / Priest / Biggs / Sergeant / Man with Bendy Arms / Mrs. Brown / Mr. Creosote / Maria / Leaf Father / Fiona Portland-Smythe
Майкл Пэйлин

Michael Palin
Актёр
Терри Гиллиам

Terry Gilliam
АктёрWindow Washer / Fish #4 / Walters / Middle of the Film Announcer / M'Lady Joeline / Mr. Brown / Howard Katzenberg
Кэрол Кливлэнд

Carol Cleveland
АктрисаBeefeater Waitress / Wife of Guest #1 / Leaf Mother / Leaf Daughter / Heaven Receptionist
Саймон Джонс

Simon Jones
АктёрChadwick / Jeremy Portland-Smythe
Патриция Куинн

Patricia Quinn
АктрисаMrs. Williams
Джуди Лу

Judy Loe
АктрисаNurse #1

Сценаристы

Грэм Чепмен

Graham Chapman
Сценарист
Джон Клиз

John Cleese
Сценарист
Терри Гиллиам

Terry Gilliam
Сценарист
Эрик Айдл

Eric Idle
Сценарист

Продюсеры

Джон Голдстоун

John Goldstone
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа

Художники

Джеймс Эчесон

James Acheson
Художник

Монтажёры

Джулиан Дойл

Julian Doyle
Монтажёр

Операторы

Роджер Прэтт

Roger Pratt
Оператор

Композиторы

Джон Дю През

John Du Prez
Композитор