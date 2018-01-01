WinkФильмыСмысл жизни по Монти ПайтонуАктёры и съёмочная группа фильма «Смысл жизни по Монти Пайтону»
Актёры и съёмочная группа фильма «Смысл жизни по Монти Пайтону»
Актёры
АктёрChairman / Fish #1 / Doctor / Harry Blackitt / Wymer / Hordern / General / Coles / рассказчик #2 / Dr. Livingstone / Transvestite / Eric / Guest #1 / Arthur Jarrett / Geoffrey / Tony Bennett
Грэм ЧепменGraham Chapman
АктёрFish #2 / Dr. Spencer / Humphrey Williams / Sturridge / Ainsworth / Waiter / Eric's Assistant / Maître D' / Grim Reaper
Джон КлизJohn Cleese
АктёрGunther / Fish #3 / 'Meaning of Life' Singer / Mr. Moore / Mrs. Blackitt / Watson / Blackitt / Atkinson / Perkins / Victim #3 / Front End / Mrs. Hendy / Man in Pink / Noël Coward / Gaston / Angela
Эрик АйдлEric Idle
АктёрBert / Fish #6 / Mum / Priest / Biggs / Sergeant / Man with Bendy Arms / Mrs. Brown / Mr. Creosote / Maria / Leaf Father / Fiona Portland-Smythe
Терри ДжонсTerry Jones
Актёр
Майкл ПэйлинMichael Palin
АктёрWindow Washer / Fish #4 / Walters / Middle of the Film Announcer / M'Lady Joeline / Mr. Brown / Howard Katzenberg
Терри ГиллиамTerry Gilliam
АктрисаBeefeater Waitress / Wife of Guest #1 / Leaf Mother / Leaf Daughter / Heaven Receptionist
Кэрол КливлэндCarol Cleveland
АктёрChadwick / Jeremy Portland-Smythe
Саймон ДжонсSimon Jones
АктрисаMrs. Williams
Патриция КуиннPatricia Quinn
АктрисаNurse #1