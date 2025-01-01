Смурфики в кино (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Комедийный мюзикл «Смурфики в кино» 2025 года рассказывает приключениях маленьких синих человечков в большом мире людей.
Злой волшебник Разамель мечтает уничтожить все добро во Вселенной, чтобы править ею. Воплощать коварные планы он начинает с похищения Папы Смурфа. Вот только злодей не учел одного: Смурфетта так просто не сдастся. Вместе с несколькими друзьями-смурфиками она отправляется в реальный мир, чтобы отыскать брата Папы Смурфа — Кена. Отважную синекожую компанию ждут погони, ловушки и множество забавных ситуаций, ведь город полон для них опасных и непривычных вещей. Справиться с трудностями можно только одним способом — действуя сообща.
«Смурфики в кино» — мультфильм, в котором фанаты франшизы встретят знакомых персонажей. Если ищете легкое и остроумное кино, которое поднимает настроение и которое приятно смотреть компанией, то вы пришли по адресу.
СтранаСША, Бельгия, Италия, Австралия, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
- КМРежиссёр
Крис
Миллер
- ХУАктриса
Ханна
Уэддингхэм
- Актёр
Курт
Рассел
- НОАктёр
Ник
Офферман
- БЛАктриса
Билли
Лурд
- Актриса
Сандра
О
- Актёр
Джон
Гудман
- ДЛАктёр
Дэн
Леви
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- ПБСценарист
Пэм
Брэйди
- ПСценарист
Пейо
- Т«Продюсер
Тиран
«Ти-Ти» Смит
- Продюсер
Рианна
- РХПродюсер
Райан
Харрис
- ДДХудожница
Даниэла
Дзорцетто
- МБХудожник
Макс
Боас
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман
- Композитор
Рианна