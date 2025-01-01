Смурфики в кино (фильм, 2025) смотреть онлайн

Комедийный мюзикл «Смурфики в кино» 2025 года рассказывает приключениях маленьких синих человечков в большом мире людей.



Злой волшебник Разамель мечтает уничтожить все добро во Вселенной, чтобы править ею. Воплощать коварные планы он начинает с похищения Папы Смурфа. Вот только злодей не учел одного: Смурфетта так просто не сдастся. Вместе с несколькими друзьями-смурфиками она отправляется в реальный мир, чтобы отыскать брата Папы Смурфа — Кена. Отважную синекожую компанию ждут погони, ловушки и множество забавных ситуаций, ведь город полон для них опасных и непривычных вещей. Справиться с трудностями можно только одним способом — действуя сообща.



«Смурфики в кино» — мультфильм, в котором фанаты франшизы встретят знакомых персонажей. Если ищете легкое и остроумное кино, которое поднимает настроение и которое приятно смотреть компанией, то вы пришли по адресу.



