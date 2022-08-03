Сможете ли вы меня простить? (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.22018, Can You Ever Forgive Me?
Драма, Биография102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мелисса МакКарти доказывает, что комики хороши и в драматических ролях, — в реальной истории писательницы-аферистки. Успешный автор биографических книг Ли Израэль оказывается на грани разорения и начинает продавать фейковые письма знаменитостей, созданные ею с поразительной достоверностью.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МХРежиссёр
Мариэль
Хеллер
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ДУАктриса
Долли
Уэллс
- Актёр
Бен
Фэлкоун
- ГКАктёр
Григорий
Коростышевский
- Актриса
Джейн
Кертин
- ССАктёр
Стивен
Спинелла
- КНАктёр
Кристиан
Наварро
- ПБАктёр
Пан
Банду
- ЭЛАктёр
Эрик
Ларей Харви
- НХСценарист
Николь
Холофсенер
- ДУСценарист
Джефф
Уитти
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- ЭНПродюсер
Эми
Науйокас
- Продюсер
Боб
Балабан
- АБХудожник
Арджун
Басин
- БТОператор
Брэндон
Трост
- НХКомпозитор
Нэйт
Хеллер