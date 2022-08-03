Сможете ли вы меня простить? (фильм, 2018) смотреть онлайн

Мелисса МакКарти доказывает, что комики хороши и в драматических ролях, — в реальной истории писательницы-аферистки. Успешный автор биографических книг Ли Израэль оказывается на грани разорения и начинает продавать фейковые письма знаменитостей, созданные ею с поразительной достоверностью.

