Сможете ли вы меня простить?
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Сможете ли вы меня простить?

Сможете ли вы меня простить? (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Can You Ever Forgive Me?
Драма, Биография102 мин18+

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О фильме

Мелисса МакКарти доказывает, что комики хороши и в драматических ролях, — в реальной истории писательницы-аферистки. Успешный автор биографических книг Ли Израэль оказывается на грани разорения и начинает продавать фейковые письма знаменитостей, созданные ею с поразительной достоверностью.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сможете ли вы меня простить?»