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Смешарики. Пин-код. Выпуск 4

Смешарики. Пин-код. Выпуск 4 (мультфильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Смешарики. Пин-код. Выпуск 4
Мультфильмы90 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Под руководством Пина и Лосяша – самых умных смешариков – вся компания переселяется на летающее судно «Пинолет», полное новейших технологий, в которых друзьям предстоит разобраться.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешарики. Пин-код. Выпуск 4»

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