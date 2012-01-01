Смешарики. Пин-код. Выпуск 4 (мультфильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Под руководством Пина и Лосяша – самых умных смешариков – вся компания переселяется на летающее судно «Пинолет», полное новейших технологий, в которых друзьям предстоит разобраться.



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