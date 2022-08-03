Смешанные
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Смешанные

Смешанные (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.62014, Blended
Комедия, Семейный112 мин18+

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О фильме

После катастрофического свидания «вслепую» родители-одиночки Лорен и Джим согласны только в одном: они не хотят больше видеть друг друга никогда! Обе семьи отправляются в отпуск с детьми и оказываются в одних и тех же гостиничных апартаментах...

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешанные»