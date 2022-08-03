Смешанные (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.62014, Blended
Комедия, Семейный112 мин18+
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О фильме
После катастрофического свидания «вслепую» родители-одиночки Лорен и Джим согласны только в одном: они не хотят больше видеть друг друга никогда! Обе семьи отправляются в отпуск с детьми и оказываются в одних и тех же гостиничных апартаментах...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ФКРежиссёр
Фрэнк
Корачи
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актриса
Белла
Торн
- ЭФАктриса
Эмма
Фурманн
- АЭАктриса
Аливия
Элин Линд
- ББАктёр
Брэкстон
Бэкхам
- КРАктёр
Кайл
Ред Силверштейн
- КНАктёр
Кевин
Нилон
- ЗГАктёр
Зак
Генри
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- ИМСценарист
Иван
Менчелл
- КССценарист
Клер
Сера
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- МКПродюсер
Майк
Карц
- Продюсер
Адам
Сэндлер
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- АШАктриса дубляжа
Анастасия
Шестовская
- АЛАктёр дубляжа
Артем
Лысков
- ААХудожник
Алан
Ау
- ЭОХудожник
Эндрю
Орландо
- ГПХудожник
Гай
Потгитер
- КВХудожница
Кристин
Вада
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- ХМОператор
Хулио
Макат
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс