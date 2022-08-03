Смертный приговор (фильм, 2007) смотреть онлайн

Ник — менеджер крупной компании, обходительный и вежливый человек с репутацией отличного семьянина. Его жизнь была прекрасна, до тех пор, пока однажды он не стал свидетелем того, что полностью и бесповоротно сделало его иным. Поселившаяся в нeм ярость приводит его к твердой уверенности, что для защиты семьи он не остановится ни перед чем.

