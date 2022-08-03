Смертный приговор (фильм, 2007) смотреть онлайн

Смертный приговор
Смертный приговор

2007, Death Sentence
Боевик, Криминал101 мин18+

О фильме

Ник — менеджер крупной компании, обходительный и вежливый человек с репутацией отличного семьянина. Его жизнь была прекрасна, до тех пор, пока однажды он не стал свидетелем того, что полностью и бесповоротно сделало его иным. Поселившаяся в нeм ярость приводит его к твердой уверенности, что для защиты семьи он не остановится ни перед чем.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

