Смертный приговор (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Death Sentence
Боевик, Криминал101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ник — менеджер крупной компании, обходительный и вежливый человек с репутацией отличного семьянина. Его жизнь была прекрасна, до тех пор, пока однажды он не стал свидетелем того, что полностью и бесповоротно сделало его иным. Поселившаяся в нeм ярость приводит его к твердой уверенности, что для защиты семьи он не остановится ни перед чем.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- Актёр
Кевин
Бейкон
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актриса
Келли
Престон
- ДГАктёр
Джордан
Гаррет
- Актёр
Стюарт
Лэфферти
- АТАктриса
Аиша
Тайлер
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Мэтью
О’Лири
- ЭГАктёр
Эди
Гатеги
- ЭААктёр
Эктор
Атрею Руис
- БГСценарист
Брайан
Гарфилд
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- ХБПродюсер
Ховард
Болдуин
- КЭПродюсер
Карен
Элиз Болдуин
- НХПродюсер
Ник
Хэмсон
- МНМонтажёр
Майкл
Н. Нью
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер