Смерть супермена
Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть супермена»

Режиссёры

Аллен Култер

Allen Coulter
Режиссёр

Актёры

Эдриан Броуди

Adrien Brody
АктёрLouis Simo
Дайан Лэйн

Diane Lane
АктрисаToni Mannix
Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрGeorge Reeves
Боб Хоскинс

Bob Hoskins
АктёрEddie Mannix
Робин Танни

Robin Tunney
АктрисаLeonore Lemmon
Кэтлин Робертсон

Kathleen Robertson
АктрисаCarol Van Ronkel
Лоис Смит

Lois Smith
АктрисаHelen Bessolo
Филлип МакКензи

Phillip MacKenzie
АктёрBill Bliss
Ларри Седар

Larry Cedar
АктёрChester Sinclair
Эрик Калдор

Eric Kaldor
АктёрBarbell Man (в титрах: Eric Kolder)

Продюсеры

Гленн Уильямсон

Glenn Williamson
Продюсер
Дж. Майлз Дэйл

J. Miles Dale
Продюсер
Джэйк Майерс

Jake Myers
Продюсер

Художники

Джули Уайсс

Julie Weiss
Художница

Монтажёры

Майкл Беренбаум

Michael Berenbaum
Монтажёр

Композиторы

Марсело Зарвос

Marcelo Zarvos
Композитор