WinkФильмыСмерть суперменаАктёры и съёмочная группа фильма «Смерть супермена»
Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть супермена»
Режиссёры
Актёры
АктёрLouis Simo
Эдриан БроудиAdrien Brody
АктрисаToni Mannix
Дайан ЛэйнDiane Lane
АктёрGeorge Reeves
Бен АффлекBen Affleck
АктёрEddie Mannix
Боб ХоскинсBob Hoskins
АктрисаLeonore Lemmon
Робин ТанниRobin Tunney
АктрисаCarol Van Ronkel
Кэтлин РобертсонKathleen Robertson
АктрисаHelen Bessolo
Лоис СмитLois Smith
АктёрBill Bliss
Филлип МакКензиPhillip MacKenzie
АктёрChester Sinclair
Ларри СедарLarry Cedar
АктёрBarbell Man (в титрах: Eric Kolder)