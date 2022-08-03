Смерть супермена (фильм, 2006) смотреть онлайн

50-е года XX века. Голливуд. Частному детективу Луису Симу поручили расследовать громкое дело — таинственную смерть Джорджа Ривза, звезды телесериала про Супермена. По ходу распутывания этой тайны, Луис дергает за все ниточки, которые могут привести его к разгадке.

