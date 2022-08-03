Смерть супермена (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.52006, Hollywoodland
Триллер, Мелодрама121 мин18+
О фильме
50-е года XX века. Голливуд. Частному детективу Луису Симу поручили расследовать громкое дело — таинственную смерть Джорджа Ривза, звезды телесериала про Супермена. По ходу распутывания этой тайны, Луис дергает за все ниточки, которые могут привести его к разгадке.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Аллен
Култер
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Бен
Аффлек
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- Актриса
Робин
Танни
- КРАктриса
Кэтлин
Робертсон
- ЛСАктриса
Лоис
Смит
- ФМАктёр
Филлип
МакКензи
- ЛСАктёр
Ларри
Седар
- ЭКАктёр
Эрик
Калдор
- ГУПродюсер
Гленн
Уильямсон
- Продюсер
Дж.
Майлз Дэйл
- ДМПродюсер
Джэйк
Майерс
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос