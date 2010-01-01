Смерть на похоронах (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.12010, Death at a Funeral
Драмы, Комедии88 мин18+
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Сюжет
Похороны патриарха семейства приводят к серии семейных скандалов, скелеты вываливаются из шкафов и возникает подозрение, что дело не обошлось без убийства.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- НЛРежиссёр
Нил
Лабут
- Акт�ёр
Крис
Рок
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- ТМАктёр
Трэйси
Морган
- КШАктёр
Коламбус
Шорт
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актёр
Рон
Гласс
- Актриса
Реджина
Холл
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актёр
Кит
Дэвид
- Продюсер
Уильям
Хорберг
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Малкин
- Продюсер
Крис
Рок
- МЛХудожница
Майя
Либерман
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек