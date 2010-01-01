Смерть на похоронах
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Смерть на похоронах

Смерть на похоронах (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.12010, Death at a Funeral
Драмы, Комедии88 мин18+

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Сюжет

Похороны патриарха семейства приводят к серии семейных скандалов, скелеты вываливаются из шкафов и возникает подозрение, что дело не обошлось без убийства.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb