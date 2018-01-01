Wink
Фильмы
Случай в квадрате 36-80
Актёры и съёмочная группа фильма «Случай в квадрате 36-80»

Актёры и съёмочная группа фильма «Случай в квадрате 36-80»

Режиссёры

Михаил Туманишвили

Михаил Туманишвили

Режиссёр

Актёры

Борис Щербаков

Борис Щербаков

Актёр
Михай Волонтир

Михай Волонтир

Актёр
Анатолий Кузнецов

Анатолий Кузнецов

Актёр
Владимир Седов

Владимир Седов

Актёр
Омар Волмер

Омар Волмер

Актёр
Паул Буткевич

Паул Буткевич

Актёр
Витаутас Томкус

Витаутас Томкус

Актёр
Ивар Калныньш

Ивар Калныньш

Актёр
Ромуальд Анцанс

Ромуальд Анцанс

Актёр
Сергей Балабанов

Сергей Балабанов

Актёр

Сценаристы

Евгений Месяцев

Евгений Месяцев

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Продюсер

Монтажёры

Светлана Метелица

Светлана Метелица

Монтажёр

Операторы

Борис Бондаренко

Борис Бондаренко

Оператор

Композиторы

Виктор Бабушкин

Виктор Бабушкин

Композитор