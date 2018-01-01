Wink
Случай на дороге
Актёры и съёмочная группа фильма «Случай на дороге»

Актёры и съёмочная группа фильма «Случай на дороге»

Режиссёры

Эвелина Барсегян

Режиссёр

Актёры

Иван Янковский

Актёр
Анна Миклош

Актриса
Артем Цыпин

Актёр
Вадим Бурлаков

Актёр

Сценаристы

Эвелина Барсегян

Сценарист

Продюсеры

Павел Перегудов

Продюсер
Николай Котяш

Продюсер
Андрей Сальников

Продюсер
Эвелина Барсегян

Продюсер

Операторы

Иван Жербин

Оператор

Композиторы

Николай Яковлев

Композитор