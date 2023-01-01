Слон (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет
Осень 1929 года. Лина из дворянского рода Голицыных прибывает на свидание со своим мужем Георгием Осоргиным, отбывающим тюремный срок в Соловецком лагере особого назначения. Лина не знает, что после её отбытия с острова её супруг будет расстрелян.
Страшный приговор Осоргин п�олучил после того, как он, человек глубоко верующий, тайком пронес святые дары умирающему Архимандриту, чтобы он мог принять причастие перед смертью. Лагерное начальство взяло с Осоргина честное слово русского офицера ничего не говорить жене о своей предрешенной участи. Только на таком условии его согласились временно отпустить из карцера на последнее свидание с Линой.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Маруся
Фомина
- АРАктёр
Антон
Риваль
- ОБАктриса
Ольга
Балацкая
- ДПАктёр
Денис
Прытков
- АМАктёр
Александр
Мизёв
- Актриса
Галина
Тюнина
- ИДАктёр
Илья
Дель
- АШАктёр
Артем
Шевченко
- АЛАктёр
Алексей
Любимов
- МЮАктёр
Максим
Югов
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- ИПСценарист
Игорь
Поплаухин
- Сценарист
Маруся
Фомина
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- Художник
Владимир
Ник�ифоров
- ТЧХудожница
Татьяна
Черникова
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- Оператор
Юрий
Никогосо�в
- СРКомпозитор
Савва
Розанов