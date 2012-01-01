Сломленные
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Сломленные

Сломленные (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Broken
Драмы, Мелодрамы87 мин18+

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Сюжет

В фильме рассказывается история 11-летней девочки по прозвищу Skunk, что можно перевести как Скунс или Вонючка (причем так ее называют самые любящие и близкие). Вонючка – необычный ребенок, она по-взрослому дружит, по-взрослому чувствует, не понимает несправедливости и пытается защитить дорогих ей людей…

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сломленные»

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