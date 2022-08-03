Скуби-Ду (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.32002, Скуби-Ду
Фэнтези, Кино для детей82 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Два года спустя после того, как Тайная корпорация распалась из-за возникших противоречий Скуби-Ду и его сообразительных приятелей, раскрывших не одно преступление, по одиночке вызывают на Зловещий остров, чтобы они начали расследование серии паранормальных явлений, происходящих в Спринг-Брейк. Опасаясь, что его невероятно популярный курорт на самом деле может быть населен привидениями.
СтранаСША, Австралия
ЖанрКино для детей, Фэнтези
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Раджа
Госнелл
- ФПАктёр
Фредди
Принц мл.
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- Актриса
Линда
Карделлини
- Актёр
Роуэн
Эткинсон
- Актриса
Айла
Фишер
- МААктёр
Мигель
А. Нуньес мл.
- СГАктёр
Стивен
Грайвз
- ЧСАктёр
Чарльз
Стэн Фрэзиер
- КБАктёр
Крэйг
Баллок
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- КТСценарист
Крэйг
Титли
- УХСценарист
Уильям
Ханна
- ДБСценарист
Джозеф
Барбера
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- РСПродюсер
Ричард
Сакл
- ДБПродюсер
Джозеф
Барбера
- ШБПродюсер
Шерил
Бенко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- МПХудожник
Мэттью
Путленд
- КБМонтажёр
Кент
Бейда
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман