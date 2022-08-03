Скуби-Ду (фильм, 2002) смотреть онлайн

Два года спустя после того, как Тайная корпорация распалась из-за возникших противоречий Скуби-Ду и его сообразительных приятелей, раскрывших не одно преступление, по одиночке вызывают на Зловещий остров, чтобы они начали расследование серии паранормальных явлений, происходящих в Спринг-Брейк. Опасаясь, что его невероятно популярный курорт на самом деле может быть населен привидениями.

