Скуби-Ду! и самурайский меч (фильм, 2008) смотреть онлайн

Забавный и остроумный мультфильм про крайне трусливую, но в тоже время юморную парочку - пса Скуби-Ду и его хозяина Шэгги. В этой серии героям предстоит обучиться самурайскому мастерству, чтобы победить злобную и несокрушимую армию ниндзя-роботов.



