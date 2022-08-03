Скуби-Ду! и самурайский меч (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.62008, Scooby-Doo! and the Samurai Sword
Мультфильм71 мин0+
О фильме
Забавный и остроумный мультфильм про крайне трусливую, но в тоже время юморную парочку - пса Скуби-Ду и его хозяина Шэгги. В этой серии героям предстоит обучиться самурайскому мастерству, чтобы победить злобную и несокрушимую армию ниндзя-роботов.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
