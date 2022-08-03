Скуби-Ду! и самурайский меч
Скуби-Ду! и самурайский меч

Скуби-Ду! и самурайский меч (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.62008, Scooby-Doo! and the Samurai Sword
Мультфильм71 мин0+

Забавный и остроумный мультфильм про крайне трусливую, но в тоже время юморную парочку - пса Скуби-Ду и его хозяина Шэгги. В этой серии героям предстоит обучиться самурайскому мастерству, чтобы победить злобную и несокрушимую армию ниндзя-роботов.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду! и самурайский меч»