Скуби-Ду! и группа KISS: Тайны рок-н-ролла (фильм, 2015) смотреть онлайн

Приключения дога по имени Скуби-Ду и его друзей детективов продолжаются. Им предстоит раскрыть новую тайну. Главные герои побывают в мире рока. встретятся с участниками легендарной группы Kiss. Конечно, в новом эпизоде не обойдется без загадок, мистики и забавных ситуаций.



