Скуби-Ду! и группа KISS: Тайны рок-н-ролла (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.82015, Scooby-Doo! And Kiss: Rock and Roll Mystery
Мультфильм, Приключения75 мин12+
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О фильме
Приключения дога по имени Скуби-Ду и его друзей детективов продолжаются. Им предстоит раскрыть новую тайну. Главные герои побывают в мире рока. встретятся с участниками легендарной группы Kiss. Конечно, в новом эпизоде не обойдется без загадок, мистики и забавных ситуаций.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Детектив, Музыка
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СБРежиссёр
Спайк
Брандт
- ТЧРежиссёр
Тони
Червоне
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- МКАктриса
Минди
Кон
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- ДСАктёр
Джин
Симмонс
- ПСАктёр
Пол
Стэнли
- ЭСАктёр
Эрик
Сингер
- ТТАктёр
Томми
Тэйер
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- Актёр
Гэрри
Маршалл
- КШСценарист
Кевин
Шиник
- ДКСценарист
Джеймс
Криг
- СБПродюсер
Спайк
Брандт
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- ТЧПродюсер
Тони
Червоне
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- БКМонтажёр
Брюс
Кинг
- ДФКомпозитор
Джаред
Фабер