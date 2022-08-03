Скуби-Ду! и группа KISS: Тайны рок-н-ролла
Wink
Детям
Скуби-Ду! и группа KISS: Тайны рок-н-ролла

Скуби-Ду! и группа KISS: Тайны рок-н-ролла (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.82015, Scooby-Doo! And Kiss: Rock and Roll Mystery
Мультфильм, Приключения75 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Приключения дога по имени Скуби-Ду и его друзей детективов продолжаются. Им предстоит раскрыть новую тайну. Главные герои побывают в мире рока. встретятся с участниками легендарной группы Kiss. Конечно, в новом эпизоде не обойдется без загадок, мистики и забавных ситуаций.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Детектив, Музыка
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду! и группа KISS: Тайны рок-н-ролла»