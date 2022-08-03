Скрытые фигуры HD
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Скрытые фигуры HD

Скрытые фигуры HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Hidden Figures
Драма, Биография121 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скрытые фигуры HD»