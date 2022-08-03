Скрытые фигуры HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Hidden Figures
Драма, Биография121 мин18+
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О фильме
Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- Актриса
Октавия
Спенсер
- Актриса
Жанель
Моне
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Кирстен
Данст
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Элдис
Ходж
- ГПАктёр
Глен
Пауэлл
- ККАктриса
Кимберли
Куинн
- ЭШСценарист
Эллисон
Шредер
- МЛСценарист
Марго
Ли Шеттерли
- Продюсер
Питер
Чернин
- ДДПродюсер
Донна
Джильотти
- КХПродюсер
Кевин
Халлоран
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- МПХудожница
Мисси
Паркер
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- МУОператор
Мэнди
Уокер
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш
- ФУКомпозитор
Фаррелл
Уильямс
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер