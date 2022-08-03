Скорость (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Speed
Боевик, Триллер111 мин18+
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О фильме
Гигантский американский автобус несется по городу на огромной скорости в час пик. Он заминирован и может взорваться, если стрелка спидометра опустится ниже пятидесяти миль в час. В противоборство с террористом вступает лучший боец спецназа Джек Трейвен.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Ян
де Бонт
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Деннис
Хоппер
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- АРАктёр
Алан
Рак
- ГПАктёр
Гленн
Пламмер
- РЛАктёр
Ричард
Лайнбэк
- Актриса
Бет
Грант
- ХДАктёр
Хоторн
Джеймс
- ГЙСценарист
Грэм
Йост
- Продюсер
Марк
Гордон
- Продюсер
Йен
Брайс
- ЭЛПродюсер
Эллисон
Лион Сеган
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ЛЛАктриса дубляжа
Людмила
Логийко
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Болотов
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- ММКомпозитор
Марк
Манчина