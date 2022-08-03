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Скорость

Скорость (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Speed
Боевик, Триллер111 мин18+

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О фильме

Гигантский американский автобус несется по городу на огромной скорости в час пик. Он заминирован и может взорваться, если стрелка спидометра опустится ниже пятидесяти миль в час. В противоборство с террористом вступает лучший боец спецназа Джек Трейвен.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скорость»