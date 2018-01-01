Wink
Скольжение
Актёры и съёмочная группа фильма «Скольжение»

Режиссёры

Антон Розенберг

Режиссёр

Актёры

Владислав Абашин

АктёрПепл
Алексей Игнатов

Актёр'Старый'
Михаил Солодко

АктёрРыма
Владимир Лукьянчиков

АктёрМакс
Наталья Швец

АктрисаЮля
Ольга Смирнова

Актрисастюардесса
Александр Борисов

Актёрэфесбешник
Николай Козак

АктёрИгорь Андреевич
Мария Майкова-Слидовкер

АктрисаПолина
Алексей Шкатов

АктёрАлексей

Сценаристы

Антон Розенберг

Сценарист

Продюсеры

Александр Голутва

Продюсер
Арнольд Татаринцев

Продюсер
Андрей Резник

Продюсер
Илья Комаров

Продюсер

Монтажёры

Антон Розенберг

Монтажёр

Операторы

Иван Лебедев

Оператор
Антон Розенберг

Оператор

Композиторы

Марк Эрман

Композитор
Алексей Левин

Композитор