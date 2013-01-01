Скольжение (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой с необычным именем-прозвищем Пепл — оперативный сотрудник. Группа, к которой он принадлежит, погрязшие в криминальной деятельности, «оборотни в погонах». В отлаженной преступной схеме начинают возникать сбои, и становится очевидным, что в их рядах есть осведомитель.



Скольжение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.