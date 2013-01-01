Скольжение (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Скольжение
Триллеры105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Главный герой с необычным именем-прозвищем Пепл — оперативный сотрудник. Группа, к которой он принадлежит, погрязшие в криминальной деятельности, «оборотни в погонах». В отлаженной преступной схеме начинают возникать сбои, и становится очевидным, что в их рядах есть осведомитель.
Скольжение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Антон
Розенберг
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- АИАктёр
Алексей
Игнатов
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ВЛАктёр
Владимир
Лукьянчиков
- Актриса
Наталья
Швец
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актёр
Александр
Борисов
- Актёр
Николай
Козак
- ММАктриса
Мария
Майкова-Слидовкер
- АШАктёр
Алексей
Шкатов
- Сценарист
Антон
Розенберг
- Продюсер
Александр
Голутва
- АТПродюсер
Арнольд
Татаринцев
- АРПродюсер
Андрей
Резник
- ИКПродюсер
Илья
Комаров
- Монтажёр
Антон
Розенберг
- Оператор
Иван
Лебедев
- Оператор
Антон
Розенберг
- МЭКомпозитор
Марк
Эрман
- АЛКомпозитор
Алексей
Левин