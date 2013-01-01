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Скольжение

Скольжение (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Скольжение
Триллеры105 мин18+

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Сюжет

Главный герой с необычным именем-прозвищем Пепл — оперативный сотрудник. Группа, к которой он принадлежит, погрязшие в криминальной деятельности, «оборотни в погонах». В отлаженной преступной схеме начинают возникать сбои, и становится очевидным, что в их рядах есть осведомитель.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скольжение»

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