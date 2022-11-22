Сирано (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Музыкальное переосмысление классической пьесы «Сирано де Бержерак» с Питером Динклэйджем – от режиссера «Анны Карениной», «Ханны» и «Гордости и предубеждения». Сирано, талантливый поэт и красноречивый оратор, страдает от неразделенной любви к подруге детства Роксане. Несмотря на свои таланты, он уверен, что его чувства не могут быть взаимны – всему виной внешность. Поэтому, когда Роксана рассказывает Сирано о своей влюбленности в Кристиана, привлекательного солдата, служащего с ним в одном полку, де Бержерак решает сделать все для ее счастья. Он берется помочь симпатичному, но довольно простому парню, «одолжив» ему свой литературный талант. Как долго будет длиться обман, пока тайное не станет явным – узнаете из фильма «Сирано» (2021), посмотрев его онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джо
Райт
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- КХАктёр
Келвин
Харрисон мл.
- Актёр
Бен
Мендельсон
- МДАктриса
Моника
Долан
- БСАктёр
Башир
Салахуддин
- ДДАктёр
Джошуа
Джеймс
- АВАктриса
Анджана
Васан
- РШАктриса
Рут
Шин
- ГХАктёр
Глен
Хансард
- ЭШСценарист
Эрика
Шмидт
- ЭРСценарист
Эдмон
Ростан
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ГХПродюсер
Гай
Хили
- ЭБПродюсер
Энрико
Балларин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ФХХудожник
Фил
Харви
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- КСХудожница
Кэти
Спенсер
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- АДКомпозитор
Аарон
Десснер
- Композитор
Брайс
Десснер