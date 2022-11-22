Сирано (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сирано
Сирано
7.92021, Cyrano
Мюзикл, Драма118 мин12+

О фильме

Музыкальное переосмысление классической пьесы «Сирано де Бержерак» с Питером Динклэйджем – от режиссера «Анны Карениной», «Ханны» и «Гордости и предубеждения». Сирано, талантливый поэт и красноречивый оратор, страдает от неразделенной любви к подруге детства Роксане. Несмотря на свои таланты, он уверен, что его чувства не могут быть взаимны – всему виной внешность. Поэтому, когда Роксана рассказывает Сирано о своей влюбленности в Кристиана, привлекательного солдата, служащего с ним в одном полку, де Бержерак решает сделать все для ее счастья. Он берется помочь симпатичному, но довольно простому парню, «одолжив» ему свой литературный талант. Как долго будет длиться обман, пока тайное не станет явным – узнаете из фильма «Сирано» (2021), посмотрев его онлайн на Wink.

Страна
Великобритания, Канада, США
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сирано»