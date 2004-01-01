Синоптик (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, The Weather Man
Драмы, Мелодрамы97 мин12+
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Сюжет
Пока «глашатай морозов и дождей» покорял профессиональные вершины, его личная жизнь полностью расстроилась. Дэйв на грани нервного срыва. И чем упорней он пытается контролировать ситуацию, тем больше понимает: жизнь так же непредсказуема, как и погода…
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Гор
Вербински
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- ДдАктриса
Джеменн
де ла Пенья
- Актёр
Николас
Холт
- Актёр
Майкл
Рисполи
- Актёр
Гил
Беллоуз
- ДМАктриса
Джудит
МакКоннелл
- КМАктёр
Крис
Маррс
- ДФАктриса
Дина
Фэклис
- СКСценарист
Стивен
Конрад
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- Продюсер
Стив
Тиш
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- Р�БХудожница
Розмари
Бранденбург
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер