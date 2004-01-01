Синоптик
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Синоптик

Синоптик (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, The Weather Man
Драмы, Мелодрамы97 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Пока «глашатай морозов и дождей» покорял профессиональные вершины, его личная жизнь полностью расстроилась. Дэйв на грани нервного срыва. И чем упорней он пытается контролировать ситуацию, тем больше понимает: жизнь так же непредсказуема, как и погода…

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синоптик»

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