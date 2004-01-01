Синоптик (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Пока «глашатай морозов и дождей» покорял профессиональные вершины, его личная жизнь полностью расстроилась. Дэйв на грани нервного срыва. И чем упорней он пытается контролировать ситуацию, тем больше понимает: жизнь так же непредсказуема, как и погода…





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