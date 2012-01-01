Синистер
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Синистер

Синистер (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.12012, Sinister
Ужасы, Триллеры105 мин18+

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Сюжет

Писатель сталкивается со злом в доме, где когда-то произошли убийства — леденящий хоррор от режиссера «Шести демонов Эмили Роуз».

Автор детективных романов Элисон Освальт решает переехать с семьей в коттедж, где несколько лет назад были убиты все жильцы. Он надеется расследовать это дело и написать книгу, которая станет настоящим шедевром в его писательской карьере. Однако когда Элисон находит коробку с видеозаписями на чердаке, в доме начинают происходить пугающие вещи. Выясняется, что маньяк в маске записывал ужасные убийства на камеру, но полиции так и не удалось его найти. Теперь Элисон беспокоится не только о своей жизни, но и о безопасности близких, которые становятся свидетелями странных событий.

Что ждет семью Освальтов в новом доме, узнаете в жутком хорроре «Синистер». Фильм 2012, онлайн смотреть в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синистер»

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