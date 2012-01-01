Синистер (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Писатель сталкивается со злом в доме, где когда-то произошли убийства — леденящий хоррор от режиссера «Шести демонов Эмили Роуз».



Автор детективных романов Элисон Освальт решает переехать с семьей в коттедж, где несколько лет назад были убиты все жильцы. Он надеется рассл�едовать это дело и написать книгу, которая станет настоящим шедевром в его писательской карьере. Однако когда Элисон находит коробку с видеозаписями на чердаке, в доме начинают происходить пугающие вещи. Выясняется, что маньяк в маске записывал ужасные убийства на камеру, но полиции так и не удалось его найти. Теперь Элисон беспокоится не только о своей жизни, но и о безопасности близких, которые становятся свидетелями странных событий.



Что ждет семью Освальтов в новом доме, узнаете в жутком хорроре «Синистер». Фильм 2012, онлайн смотреть в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!



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