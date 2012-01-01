Синистер (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Писатель сталкивается со злом в доме, где когда-то произошли убийства — леденящий хоррор от режиссера «Шести демонов Эмили Роуз».
Автор детективных романов Элисон Освальт решает переехать с семьей в коттедж, где несколько лет назад были убиты все жильцы. Он надеется рассл�едовать это дело и написать книгу, которая станет настоящим шедевром в его писательской карьере. Однако когда Элисон находит коробку с видеозаписями на чердаке, в доме начинают происходить пугающие вещи. Выясняется, что маньяк в маске записывал ужасные убийства на камеру, но полиции так и не удалось его найти. Теперь Элисон беспокоится не только о своей жизни, но и о безопасности близких, которые становятся свидетелями странных событий.
Что ждет семью Освальтов в новом доме, узнаете в жутком хорроре «Синистер». Фильм 2012, онлайн смотреть в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыУжасы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Скотт
Дерриксон
- Актёр
Итан
Хоук
- ДРАктриса
Джульет
Райлэнс
- ФДАктёр
Фред
Долтон Томпсон
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- МХАктёр
Майкл
Холл Д’Аддарио
- КФАктриса
Клер
Фоли
- РРАктёр
Роб
Райли
- ТСАктёр
Тэвис
Смайли
- ДЗАктриса
Джанет
Заппала
- ВЛАктриса
Виктория
Ли
- Сценарист
Скотт
Дерриксон
- СРСценарист
С.
Роберт Каргилл
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- БКПродюсер
Бэйли
Конуэй
- Продюсер
Скотт
Дерриксон
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- ДЭХудожник
Джон
Эль Манахи
- ДБХудожник
Дэвид
Брисбин
- КНОператор
Кристофер
Норр
- Композитор
Кристофер
Янг