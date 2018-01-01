Биография

Виктория Ли — американская киноактриса, сценарист. Родилась в Уолнат-Крик, Калифорния, 4 мая 2001 года. Виктория Ли начала карьеру со съемок в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус», где сыграла небольшую роль. Снималась в детективном сериале «Помнить все». А в 2012 году ее пригласили на роль второго плана в фильме ужасов «Синистер». В 2014–2015 годах снялась в нескольких рейтинговых сериалах, среди них «Больница Никербокер», «Черный ящик» и продолжение кинокартины «Синистер 2». В 2015 году участвовала в съемках триллера «Шпионский мост» режиссера Стивена Спилберга. В 2020 году снялась в фэнтезийном триллере «Земля монстров». В 2021 году Виктория попробовать себя в роли продюсера и сценариста, была частью команды создателей комедии «Поколение-катастрофа». Участвовала в озвучке мультипликационного сериала «Умизуми».