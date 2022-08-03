Петр страстно любит свою жену Лизу и фанатично предан своей работе. Он создает марионеток. Главным его шедевром становится точная копия Лизы. Грань между вымыслом и реальностью, куклой и живой женщиной стирается в его воображении. Ведь самая увлекательная игрушка — это чужая жизнь…

