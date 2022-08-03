Синдром Петрушки
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Синдром Петрушки

Синдром Петрушки (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Синдром Петрушки
Драма97 мин18+

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О фильме

Петр страстно любит свою жену Лизу и фанатично предан своей работе. Он создает марионеток. Главным его шедевром становится точная копия Лизы. Грань между вымыслом и реальностью, куклой и живой женщиной стирается в его воображении. Ведь самая увлекательная игрушка — это чужая жизнь…

Страна
Германия, Россия, Швейцария
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синдром Петрушки»