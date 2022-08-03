Синдром Петрушки (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Синдром Петрушки
Драма97 мин18+
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О фильме
Петр страстно любит свою жену Лизу и фанатично предан своей работе. Он создает марионеток. Главным его шедевром становится точная копия Лизы. Грань между вымыслом и реальностью, куклой и живой женщиной стирается в его воображении. Ведь самая увлекательная игрушка — это чужая жизнь…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЕХРежиссёр
Елена
Хазанова
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- МНАктёр
Мераб
Нинидзе
- ЗКАктёр
Зураб
Кипшидзе
- Актёр
Александр
Кузнецов
- АГАктриса
Алина
Гвасалия
- АЛАктёр
Алексей
Любимов
- Актёр
Владимир
Селезнев
- ЮМАктриса
Юлия
Марченко
- Актриса
Эра
Зиганшина
- ААСценарист
Алена
Алова
- ДРСценарист
Дина
Рубина
- Продюсер
Евгений
Миронов
- ДАПродюсер
Дмитрий
Аронин
- Продюсер
Александр
Новин
- АТПродюсер
Ася
Темникова
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов