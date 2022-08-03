Силы природы
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Силы природы (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.31999, Forces of Nature
Мелодрама, Комедия101 мин12+

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О фильме

У Бена в запасе всего два дня, чтобы добраться из Нью-Йорка в городок Саванна, что в штате Джорджия, и успеть на собственную свадьбу с прекрасной девушкой. Но внезапно на его пути возникает непреодолимое препятствие в лице разбушевавшейся природы. Самолет, в котором герой отправляется к своей невесте, попадает в аварию.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Силы природы»