Силы природы (фильм, 1999) смотреть онлайн

У Бена в запасе всего два дня, чтобы добраться из Нью-Йорка в городок Саванна, что в штате Джорджия, и успеть на собственную свадьбу с прекрасной девушкой. Но внезапно на его пути возникает непреодолимое препятствие в лице разбушевавшейся природы. Самолет, в котором герой отправляется к своей невесте, попадает в аварию.

