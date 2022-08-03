Силы природы (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.31999, Forces of Nature
Мелодрама, Комедия101 мин12+
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О фильме
У Бена в запасе всего два дня, чтобы добраться из Нью-Йорка в городок Саванна, что в штате Джорджия, и успеть на собственную свадьбу с прекрасной девушкой. Но внезапно на его пути возникает непреодолимое препятствие в лице разбушевавшейся природы. Самолет, в котором герой отправляется к своей невесте, попадает в аварию.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- БХРежиссёр
Бронуэн
Хьюз
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Бен
Аффлек
- МТАктриса
Мора
Тирни
- Актёр
Стив
Зан
- Актриса
Блайт
Даннер
- Актёр
Ронни
Кокс
- МФАктёр
Майкл
Фэйрмэн
- ДКАктриса
Джанет
Кэрролл
- Актёр
Ричард
Шифф
- ДСАктёр
Дэвид
Стриклэнд
- Сценарист
Марк
Лоуренс
- Продюсер
Сьюзэн
Арнольд
- Продюсер
Йен
Брайс
- ДРПродюсер
Донна
Рот
- СППродюсер
Стивен
П. Саета
- КМХудожница
Криста
Манро
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл