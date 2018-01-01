Wink
Фильмы
Шпион, который меня любил
Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион, который меня любил»

Режиссёры

Льюис Гилберт

Lewis Gilbert
Режиссёр

Актёры

Роджер Мур

Roger Moore
АктёрJames Bond
Барбара Бах

Barbara Bach
АктрисаMajor Anya Amasova
Курд Юргенс

Curd Jürgens
АктёрStromberg (в титрах: Curt Jurgens)
Ричард Кил

Richard Kiel
АктёрJaws
Кэролайн Манро

Caroline Munro
АктрисаNaomi
Уолтер Готелл

Walter Gotell
АктёрGeneral Gogol
Джеффри Кин

Geoffrey Keen
АктёрMinister of Defence
Бернард Ли

Bernard Lee
АктёрM
Джордж Бейкер

George Baker
АктёрCaptain Benson
Майкл Билингтон

Michael Billington
АктёрSergei

Сценаристы

Кристофер Вуд

Christopher Wood
Сценарист
Ричард Мэйбаум

Richard Maibaum
Сценарист
Ян Флеминг

Ian Fleming
Сценарист

Продюсеры

Альберт Р. Брокколи

Albert R. Broccoli
Продюсер
Уильям П. Картлидж

William P. Cartlidge
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа

Художники

Питер Ламонт

Peter Lamont
Художник

Монтажёры

Джон Глен

John Glen
Монтажёр

Операторы

Клод Ренуар

Claude Renoir
Оператор

Композиторы

Марвин Хэмлиш

Marvin Hamlisch
Композитор