Спасая мир от безумного злодея Стромберга, который разрабатывает план по уничтожению жизни на земле с помощью сверхмощного звука, Джеймс Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей. Вместе они вступают в неравную схватку с негодяем и его преданным слугой Джозом.



