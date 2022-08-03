Шпион, который меня любил (фильм, 1977) смотреть онлайн
8.91977, The Spy Who Loved Me
Боевик, Триллер120 мин12+
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О фильме
Спасая мир от безумного злодея Стромберга, который разрабатывает план по уничтожению жизни на земле с помощью сверхмощного звука, Джеймс Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей. Вместе они вступают в неравную схватку с негодяем и его преданным слугой Джозом.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЛГРежиссёр
Льюис
Гилберт
- РМАктёр
Роджер
Мур
- ББАктриса
Барбара
Бах
- КЮАктёр
Курд
Юргенс
- РКАктёр
Ричард
Кил
- КМАктриса
Кэролайн
Манро
- УГАктёр
Уолтер
Готелл
- ДКАктёр
Джеффри
Кин
- БЛАктёр
Бернард
Ли
- ДБАктёр
Джордж
Бейкер
- МБАктёр
Майкл
Билингтон
- КВСценарист
Кристофер
Вуд
- РМСценарист
Ричард
Мэйбаум
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- АРПродюсер
Альберт
Р. Брокколи
- УППродюсер
Уильям
П. Картлидж
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ПЛХудожник
Питер
Ламонт
- ДГМонтажёр
Джон
Глен
- КРОператор
Клод
Ренуар
- МХКомпозитор
Марвин
Хэмлиш