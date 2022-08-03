Шпион, который меня любил
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Шпион, который меня любил

Шпион, который меня любил (фильм, 1977) смотреть онлайн

8.91977, The Spy Who Loved Me
Боевик, Триллер120 мин12+

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О фильме

Спасая мир от безумного злодея Стромберга, который разрабатывает план по уничтожению жизни на земле с помощью сверхмощного звука, Джеймс Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей. Вместе они вступают в неравную схватку с негодяем и его преданным слугой Джозом.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион, который меня любил»