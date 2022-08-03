Школа выживания (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.62008, Drillbit Taylor
Криминал, Комедия97 мин18+
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О фильме
Трое «ботаников», мечтающие отомстить своим обидчикам — двум школьным задиралам — за смешные деньги нанимают Дриллбита в качестве телохранителя. Дриллбит берет троицу под свое крыло и начинает тренировать. Прошедшие подготовку школьники дают отпор хулиганам и становятся героями школы!
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СБРежиссёр
Стивен
Брилл
- НХАктёр
Нат
Хартли
- ТДАктёр
Трой
Джентиле
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- АФАктёр
Алекс
Фрост
- ДПАктёр
Джош
Пек
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- Актриса
Лиза
Энн Уолтер
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актёр
Дэвид
Дорфман
- ИРАктёр
Иэн
Робертс
- КБСценарист
Кристофор
Браун
- Сценарист
Сет
Роген
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Сьюзэн
Арнольд
- КБПродюсер
Кристофор
Браун
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- КПХудожница
Карен
Патч
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек