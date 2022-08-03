Школа выживания
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Школа выживания (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.62008, Drillbit Taylor
Криминал, Комедия97 мин18+

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О фильме

Трое «ботаников», мечтающие отомстить своим обидчикам — двум школьным задиралам — за смешные деньги нанимают Дриллбита в качестве телохранителя. Дриллбит берет троицу под свое крыло и начинает тренировать. Прошедшие подготовку школьники дают отпор хулиганам и становятся героями школы!

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа выживания»