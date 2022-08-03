Трое «ботаников», мечтающие отомстить своим обидчикам — двум школьным задиралам — за смешные деньги нанимают Дриллбита в качестве телохранителя. Дриллбит берет троицу под свое крыло и начинает тренировать. Прошедшие подготовку школьники дают отпор хулиганам и становятся героями школы!

