Шинель
Актёры и съёмочная группа фильма «Шинель»

Режиссёры

Алексей Баталов

Режиссёр

Актёры

Ролан Быков

АктёрАкакий Акакиевич
Юрий Толубеев

АктёрПетрович
Александра Ёжкина

Актрисажена Петровича
Елена Понсова

Актрисадомовладелица
Георгий Тейх

Актёрважная персона
Нина Ургант

Актрисадама лёгкого поведения
Александр Соколов

Актёр
Рэм Лебедев

Актёр
Алексей Баталов

Актёр
Георгий Колосов

Актёрчастный пристав

Сценаристы

Леонид Соловьев

Сценарист
Николай Гоголь

Сценарист

Операторы

Генрих Маранджян

Оператор

Композиторы

Николай Сидельников

Композитор