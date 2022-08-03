Конец 70-х — начало 80-х. Школа, юные пионеры со своими представлениями о добре и дружбе. Именно в этой среде разворачивается драматическая история Валерки — непохожего на всех остальных детей 11-летнего аутичного мальчика. Он в силу своих отклонений является изгоем в среде жестокого детского общества. Алеша, как и все его товарищи при каждом удобном случае издевается и обижает Валерку. Но однажды происходит событие, которое заставляет Алешу совершенно иначе взглянуть на Валерку, а затем и на весь мир в целом…

