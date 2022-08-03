Щенок
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Детям
Щенок

Щенок (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.02009, Щенок
Семейный, Кино для детей46 мин12+

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О фильме

Конец 70-х — начало 80-х. Школа, юные пионеры со своими представлениями о добре и дружбе. Именно в этой среде разворачивается драматическая история Валерки — непохожего на всех остальных детей 11-летнего аутичного мальчика. Он в силу своих отклонений является изгоем в среде жестокого детского общества. Алеша, как и все его товарищи при каждом удобном случае издевается и обижает Валерку. Но однажды происходит событие, которое заставляет Алешу совершенно иначе взглянуть на Валерку, а затем и на весь мир в целом…

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
5.7 IMDb