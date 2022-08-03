Щенок (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.02009, Щенок
Семейный, Кино для детей46 мин12+
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О фильме
Конец 70-х — начало 80-х. Школа, юные пионеры со своими представлениями о добре и дружбе. Именно в этой среде разворачивается драматическая история Валерки — непохожего на всех остальных детей 11-летнего аутичного мальчика. Он в силу своих отклонений является изгоем в среде жестокого детского общества. Алеша, как и все его товарищи при каждом удобном случае издевается и обижает Валерку. Но однажды происходит событие, которое заставляет Алешу совершенно иначе взглянуть на Валерку, а затем и на весь мир в целом…
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Кино для детей
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МЕРежиссёр
Мария
Евстафьева
- ДСАктёр
Денис
Сухомлинов
- ЗКАктриса
Зоя
Кайдановская
- Актёр
Игорь
Савочкин
- Актриса
Людмила
Чурсина
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Владимир
Капустин
- АШАктриса
Анна
Шерлинг
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ТРАктёр
Тимофей
Рассомахин
- ФТАктёр
Федор
Толстиков
- НАСценарист
Николай
Агафонов
- АИПродюсер
Алина
Ивах
- СБПродюсер
Светлана
Болиховская
- СЛОператор
Сергей
Литовец
- КУКомпозитор
Ким
Урываев