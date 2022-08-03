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Шайтан

Шайтан (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Sheitan
Ужасы, Триллер87 мин18+

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О фильме

Неподалеку от города есть места, где может заблудиться городской человек. И где в заброшенном доме дремлет Зло из полузабытых легенд, терпеливо поджидая очередную жертву. Герои фильма принимают приглашение совершить прогулку за город, не подозревая, что она окажется путешествием в Ад.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шайтан»