Неподалеку от города есть места, где может заблудиться городской человек. И где в заброшенном доме дремлет Зло из полузабытых легенд, терпеливо поджидая очередную жертву. Герои фильма принимают приглашение совершить прогулку за город, не подозревая, что она окажется путешествием в Ад.

