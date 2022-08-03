Шайтан (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Sheitan
Ужасы, Триллер87 мин18+
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О фильме
Неподалеку от города есть места, где может заблудиться городской человек. И где в заброшенном доме дремлет Зло из полузабытых легенд, терпеливо поджидая очередную жертву. Герои фильма принимают приглашение совершить прогулку за город, не подозревая, что она окажется путешествием в Ад.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- КШРежиссёр
Ким
Шапирон
- Актёр
Венсан
Кассель
- ОБАктёр
Оливье
Бартелеми
- РМАктриса
Роксана
Мескида
- НЛАктёр
Нико
Ле Фат Тан
- ЛБАктриса
Лейла
Бехти
- ЛЛАктёр
Ладж
Ли
- ЖПАктриса
Жюли-Мари
Парментье
- ЖТАктёр
Жеральд
Томассен
- Актёр
Квентин
Ласбазейе
- ГБАктёр
Гийом
Баке
- КШСценарист
Кристиан
Шапирон
- КШСценарист
Ким
Шапирон
- Продюсер
Венсан
Кассель
- КШПродюсер
Ким
Шапирон
- ЭНПродюсер
Эрик
Нивё
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- БВМонтажёр
Бенжамин
Вайль