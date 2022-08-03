Новелла «Уважение». Смертельный номер! Великий мудрец, заплутавший во тьме, и его ученик, отчаянно стремящийся к свету. Они балансируют на краю пропасти, и пламя вулкана обжигает их лица. Король Лир и Звeздный мальчик, их поезд судьбы стрелой несется сквозь горный тоннель. Ждeт ли их свет в конце? Об этом в представлении! Новелла «Сотрудничество». Впервые в мире! Небывалое изобретение в области шоу-бизнеса! «Эрзац-звезда»! Существо, способное уничтожить любых конкурентов, и его создатель взлетят на самую вершину Олимпа, чтобы рухнуть оттуда в пучину вод. Инженер Гарин и Человек-Слон спасут или уничтожат друг друга! Это и ещe многое другое!..

