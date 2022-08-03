7.22011, Шапито-шоу. Уважение и сотрудничество
Комедия110 мин18+
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Шапито-шоу. Уважение и сотрудничество (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Новелла «Уважение». Смертельный номер! Великий мудрец, заплутавший во тьме, и его ученик, отчаянно стремящийся к свету. Они балансируют на краю пропасти, и пламя вулкана обжигает их лица. Король Лир и Звeздный мальчик, их поезд судьбы стрелой несется сквозь горный тоннель. Ждeт ли их свет в конце? Об этом в представлении! Новелла «Сотрудничество». Впервые в мире! Небывалое изобретение в области шоу-бизнеса! «Эрзац-звезда»! Существо, способное уничтожить любых конкурентов, и его создатель взлетят на самую вершину Олимпа, чтобы рухнуть оттуда в пучину вод. Инженер Гарин и Человек-Слон спасут или уничтожат друг друга! Это и ещe многое другое!..
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- СЛРежиссёр
Сергей
Лобан
- Актриса
Вера
Строкова
- АПАктёр
Алексей
Подольский
- АЗАктёр
Алексей
Знаменский
- ПМАктёр
Пётр
Мамонов
- ЮГАктриса
Юлия
Говор
- ДААктёр
Джим
Авиньон
- Актёр
Антон
Кузнецов
- ДНАктёр
Дмитрий
Новиков
- СКАктёр
Сергей
Кузьменко
- ДБАктёр
Дмитрий
Богдан
- МПСценарист
Марина
Потапова
- ЕГПродюсер
Екатерина
Герасичева
- ААПродюсер
Алексей
Агеев
- МСПродюсер
Михаил
Синев
- СЛМонтажёр
Сергей
Лобан
- ИМОператор
Иван
Мамонов
- ЕЦОператор
Евгений
Цветков
- ЖПКомпозитор
Жак
Поляков