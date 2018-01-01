Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Шапито-шоу. Уважение и сотрудничество»

Режиссёры

Сергей Лобан

Режиссёр

Актёры

Вера Строкова

Актриса
Алексей Подольский

Актёр
Алексей Знаменский

Актёр
Пётр Мамонов

Актёр
Юлия Говор

Актрисакорреспондентка
Джим Авиньон

АктёрАвиньон
Антон Кузнецов

Актёрзвукорежиссер
Дмитрий Новиков

Актёртелеоператор
Сергей Кузьменко

АктёрРома Легенда
Дмитрий Богдан

АктёрСеня

Сценаристы

Марина Потапова

Сценарист

Продюсеры

Екатерина Герасичева

Продюсер
Алексей Агеев

Продюсер
Михаил Синев

Продюсер

Монтажёры

Сергей Лобан

Монтажёр

Операторы

Иван Мамонов

Оператор
Евгений Цветков

Оператор

Композиторы

Жак Поляков

Композитор