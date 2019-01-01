Шахматист
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Шахматист

Шахматист (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.12019, Fahim
Драмы, Комедии103 мин6+

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Сюжет

Юный Фахим — настоящий шахматный вундеркинд и гордость Бангладеш. Но из-за политической ситуации в стране семья мальчика вынуждена эмигрировать в Европу. Оказавшись во Франции, Фахим знакомится с бывшим гроссмейстером Сильвианом, и эта встреча становится поистине судьбоносной.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шахматист»

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