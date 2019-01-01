Шахматист (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.12019, Fahim
Драмы, Комедии103 мин6+
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Сюжет
Юный Фахим — настоящий шахматный вундеркинд и гордость Бангладеш. Но из-за политической ситуации в стране семья мальчика вынуждена эмигрировать в Европу. Оказавшись во Франции, Фахим знакомится с бывшим гроссмейстером Сильвианом, и эта встреча становится поистине судьбоносной.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ПМРежиссёр
Пьер-Франсуа
Мартен-Лаваль
- АААктёр
Ассад
Ахмед
- Актёр
Жерар
Депардье
- МРАктёр
Мизанур
Рахаман
- Актриса
Изабель
Нанти
- СТАктриса
Сара
Туффик Отман-Шмитт
- ВЭАктёр
Виктор
Эрру
- ТТАктёр
Тьяго
Туби
- АНАктёр
Александр
Нод
- ПГАктёр
Пьер
Гомме
- АКАктёр
Аксель
Керавец
- ФЭСценарист
Филипп
Эльно
- ПМСценарист
Пьер-Франсуа
Мартен-Лаваль
- ФМСценарист
Фахим
Мохаммад
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- ВТАктриса дубляжа
Варвара
Титченко