Шахматист (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Юный Фахим — настоящий шахматный вундеркинд и гордость Бангладеш. Но из-за политической ситуации в стране семья мальчика вынуждена эмигрировать в Европу. Оказавшись во Франции, Фахим знакомится с бывшим гроссмейстером Сильвианом, и эта встреча становится поистине судьбоносной.



Шахматист смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.