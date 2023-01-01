Шакал
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Шакал

Шакал (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.01997, The Jackal
Боевики, Триллеры119 мин18+

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Сюжет

Шакал - самый хладнокровный и неуловимый киллер в мире, и его нанимает русский мафиози Терек. Цель: кто-то из высокопоставленных чинов в Белом доме. Остановить Шакала сможет только такой же киллер.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шакал»

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