Шакал (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.01997, The Jackal
Боевики, Триллеры119 мин18+
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Сюжет
Шакал - самый хладнокровный и неуловимый киллер в мире, и его нанимает русский мафиози Терек. Цель: кто-то из высокопоставленных чинов в Белом доме. Остановить Шакала сможет только такой же киллер.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Кейтон-Джонс
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Ричард
Гир
- Актёр
Сидни
Пуатье
- Актриса
Дайан
Венора
- Актриса
Матильда
Май
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- РЛАктёр
Ричард
Лайнбэк
- ДКАктёр
Джон
Каннингэм
- Актёр
Джек
Блэк
- ТХАктриса
Тесс
Харпер
- ЧПСценарист
Чак
Пфаррер
- Продюсер
Майкл
Кейтон-Джонс
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- КЖПродюсер
Кевин
Жарр
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Валентин
Смирнитский
- РДХудожник
Рэймонд
Дюпуи
- ДФХудожник
Джон
Феннер
- БДХудожник
Брутон
Джонс
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл