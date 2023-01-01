Шакал (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Шакал - самый хладнокровный и неуловимый киллер в мире, и его нанимает русский мафиози Терек. Цель: кто-то из высокопоставленных чинов в Белом доме. Остановить Шакала сможет только такой же киллер.



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