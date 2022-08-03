Сфера (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Circle
Фантастика, Детектив105 мин18+
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О фильме
Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Вскоре ей предстоит узнать о гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба еe близких и всего человечества.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДПРежиссёр
Джеймс
Понсольдт
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- ЭКАктёр
Эллар
Колтрейн
- ГХАктриса
Гленн
Хедли
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актриса
Карен
Гиллан
- Актёр
Том
Хэнкс
- БАктёр
Бек
- НКАктёр
Нэйт
Корддри
- МААктёр
Мамуду
Ати
- РДАктёр
Роджер
Джозеф Мэннинг мл.
- ДПСценарист
Джеймс
Понсольдт
- ДЭСценарист
Дэйв
Эггерс
- Продюсер
Энтони
Брегман
- СДПродюсер
Софиа
Дилли
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ЭПХудожница
Эмма
Поттер
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман