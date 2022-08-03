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Сфера (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Circle
Фантастика, Детектив105 мин18+

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О фильме

Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Вскоре ей предстоит узнать о гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба еe близких и всего человечества.

Страна
США, Франция, ОАЭ
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сфера»