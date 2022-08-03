Сфера (фильм, 2017) смотреть онлайн

Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Вскоре ей предстоит узнать о гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба еe близких и всего человечества.

