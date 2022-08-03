Сезон убийц (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Killing Season
Триллер, Драма86 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МСРежиссёр
Марк
Стивен Джонсон
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- ЭОАктриса
Элизабет
Олин
- ДЛАктриса
Диана
Любенова
- КСАктёр
Калин
Сарменов
- СШАктёр
Стефан
Штерев
- ДОАктёр
Джозеф
Оливейра
- ИДСценарист
Ивэн
Догерти
- ПБПродюсер
Пол
Брюлс
- ЭРПродюсер
Энтони
Рулен
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- Композитор
Кристофер
Янг