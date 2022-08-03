Сезон убийц
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Сезон убийц

Сезон убийц (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Killing Season
Триллер, Драма86 мин18+

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О фильме

История о ветеранах войны в Боснии — американце и сербе, которые, спустя много лет после событий в Европе, устраивают свою личную Третью мировую войну, пытаясь свести счеты.

Страна
Бельгия, США, Болгария
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb