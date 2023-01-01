Сеть (фильм, 1995) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Хорошие хакеры против плохих в триллере о власти технологий с Сандрой Буллок в главной роли.
Энджела живет в Лос-Анджелесе и работает программисткой. Благодаря своему таланту и любопытству она выходит на след преторианцев — группы киберпреступников, виновных в многочисл�енных катастрофах, утечках данных и убийствах. Однако и сами они не дремлют: поняв, что их вычислили, хакеры придумывают, как обезвредить Энджелу. В эпоху компьютеризации ничего не стоит украсть чью-то личность и заменить ее на другую. Так из обычного программиста девушка превращается в опасную преступницу. Теперь ей не только предстоит распутать огромную хакерскую сеть в интернете, но и защитить себя саму.
Сможет ли Энджела вернуть свою личность и вычислить и наказать настоящих преступников? Кибер-боевик об обратной стороне технологий — фильм «Сеть» 1995 года смотреть онлайн можно на Wink.
Сеть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ирвин
Уинклер
- Актриса
Сандра
Буллок
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ДМАктёр
Деннис
Миллер
- Актриса
Дайан
Бэйкер
- ВГАктриса
Венди
Газелль
- КХАктёр
Кен
Ховард
- Актёр
Рэй
Маккиннон
- ДШАктёр
Дэниэл
Шорр
- ЛСАктриса
Л.
Скотт Колдуэлл
- РГАктёр
Роберт
Госсетт
- ДБСценарист
Джон
Бренкето
- МФСценарист
Майкл
Феррис
- Продюсер
Роб
Кауэн
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Корабельник
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ЛМХудожница
Линда
М. Басс
- РХМонтажёр
Ричард
Хэлси
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- МАКомпозитор
Марк
Айшем