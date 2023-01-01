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Сеть (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.51995, The Net
Боевики, Триллеры109 мин18+

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Сюжет

Хорошие хакеры против плохих в триллере о власти технологий с Сандрой Буллок в главной роли.

Энджела живет в Лос-Анджелесе и работает программисткой. Благодаря своему таланту и любопытству она выходит на след преторианцев — группы киберпреступников, виновных в многочисленных катастрофах, утечках данных и убийствах. Однако и сами они не дремлют: поняв, что их вычислили, хакеры придумывают, как обезвредить Энджелу. В эпоху компьютеризации ничего не стоит украсть чью-то личность и заменить ее на другую. Так из обычного программиста девушка превращается в опасную преступницу. Теперь ей не только предстоит распутать огромную хакерскую сеть в интернете, но и защитить себя саму.

Сможет ли Энджела вернуть свою личность и вычислить и наказать настоящих преступников? Кибер-боевик об обратной стороне технологий — фильм «Сеть» 1995 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сеть»

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