Сеть (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Хорошие хакеры против плохих в триллере о власти технологий с Сандрой Буллок в главной роли.



Энджела живет в Лос-Анджелесе и работает программисткой. Благодаря своему таланту и любопытству она выходит на след преторианцев — группы киберпреступников, виновных в многочисл�енных катастрофах, утечках данных и убийствах. Однако и сами они не дремлют: поняв, что их вычислили, хакеры придумывают, как обезвредить Энджелу. В эпоху компьютеризации ничего не стоит украсть чью-то личность и заменить ее на другую. Так из обычного программиста девушка превращается в опасную преступницу. Теперь ей не только предстоит распутать огромную хакерскую сеть в интернете, но и защитить себя саму.



Сможет ли Энджела вернуть свою личность и вычислить и наказать настоящих преступников? Кибер-боевик об обратной стороне технологий — фильм «Сеть» 1995 года смотреть онлайн можно на Wink.



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