Сестры (фильм, 2015) смотреть онлайн

Комедийный фильм «Сестры» режиссера Джейсона Мура — это история о взрослении, которое наступает слишком поздно.



Кейт и Мора — две сестры, которые совершенно непохожи друг на друга: первая — беззаботная и вечно попадающая в неприятности, вторая — ответственная и заботливая. Когда родители решают продать дом, где прошло их детство, сестры решают устроить прощальную вечеринку — «на полную катушку». Старые друзья, музыка, алкоголь, воспоминания — что может пойти не так? Но постепенно веселье выходит из-под контроля, и теперь Кейт и Море нужно не просто пережить вечеринку, но и разобраться в себе: кто они и что потеряли, став взрослыми.



Картина Мура — энергичная комедия, временами немного грубоватая, но в каждой ее шутке чувствуется ностальгия по ушедшим временам. Смотреть фильм «Сестры» стоит тем, кто любит кино с остроумными диалогами и беспределом великовозрастных детей.

