Сестры (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Комедийный фильм «Сестры» режиссера Джейсона Мура — это история о взрослении, которое наступает слишком поздно.
Кейт и Мора — две сестры, которые совершенно непохожи друг на друга: первая — беззаботная и вечно попадающая в неприятности, вторая — ответственная и заботливая. Когда родители решают продать дом, где прошло их детство, сестры решают устроить прощальную вечеринку — «на полную катушку». Старые друзья, музыка, алкоголь, воспоминания — что может пойти не так? Но постепенно веселье выходит из-под контроля, и теперь Кейт и Море нужно не просто пережить вечеринку, но и разобраться в себе: кто они и что потеряли, став взрослыми.
Картина Мура — энергичная комедия, временами немного грубоватая, но в каждой ее шутке чувствуется ностальгия по ушедшим временам. Смотреть фильм «Сестры» стоит тем, кто любит кино с остроумными диалогами и беспределом великовозрастных детей.
- ДМРежиссёр
Джейсон
Мур
- Актриса
Эми
Полер
- Актриса
Тина
Фей
- Актриса
Майя
Рудольф
- АБАктёр
Айк
Баринхолц
- ДБАктёр
Джеймс
Бролин
- Актриса
Дайэнн
Уист
- ДСАктёр
Джон
Сина
- Актёр
Джон
Легуизамо
- БМАктёр
Бобби
Мойнахан
- ГЛАктриса
Грета
Ли
- ППСценарист
Пола
Пелл
- Продюсер
Тина
Фей
- Продюсер
Джей
Роуч
- ББПродюсер
Брайан
Белл
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- ЛХМонтажёр
Ли
Хэксалл
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек