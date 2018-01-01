Wink
Серфер души
Актёры и съёмочная группа фильма «Серфер души»

Режиссёры

Шон Макнамара

Sean McNamara
Режиссёр

Актёры

Аннасофия Робб

AnnaSophia Robb
АктрисаBethany Hamilton
Хелен Хант

Helen Hunt
АктрисаCheri Hamilton
Деннис Куэйд

Dennis Quaid
АктёрTom Hamilton
Кэрри Андервуд

Carrie Underwood
АктрисаSarah Hill
Кевин Сорбо

Kevin Sorbo
АктёрHolt Blanchard
Росс Томас

Ross Thomas
Актёр
Крис Брошу

Chris Brochu
АктёрTimmy Hamilton
Лоррэйн Николсон

Lorraine Nicholson
АктрисаAlana Blanchard
Джереми Самптер

Jeremy Sumpter
АктёрByron Blanchard
Соня Балморес

Sonya Balmores
АктрисаMalina Birch (в титрах: Sonya Balmores Chung)

Сценаристы

Шон Макнамара

Sean McNamara
Сценарист
Дебора Шварц

Deborah Schwartz
Сценарист
Дуглас Шварц

Douglas Schwartz
Сценарист
Майкл Берк

Michael Berk
Сценарист

Продюсеры

Рональд Бэсс

Ronald Bass
Продюсер
Дональд Блэнд

Donald Bland
Продюсер
Дэвид Бруквелл

David Brookwell
Продюсер

Операторы

Джон Р. Леонетти

John R. Leonetti
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор