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Фильмы
Серьезный человек
Актёры и съёмочная группа фильма «Серьезный человек»

Актёры и съёмочная группа фильма «Серьезный человек»

Режиссёры

Итан Коэн

Итан Коэн

Ethan Coen
Режиссёр
Джоэл Коэн

Джоэл Коэн

Joel Coen
Режиссёр

Актёры

Майкл Стулбарг

Майкл Стулбарг

Michael Stuhlbarg
АктёрLarry Gopnik
Сари Ленник

Сари Ленник

Sari Lennick
Актриса
Аарон Вульф

Аарон Вульф

Aaron Wolf
АктёрDanny Gopnik
Джессика МакМанус

Джессика МакМанус

Jessica McManus
Актриса
Ричард Кайнд

Ричард Кайнд

Richard Kind
АктёрUncle Arthur
Фред Меламед

Фред Меламед

Fred Melamed
АктёрSy Ableman
Саймон Хелберг

Саймон Хелберг

Simon Helberg
АктёрRabbi Scott
Эми Ландекер

Эми Ландекер

Amy Landecker
АктрисаMrs. Samsky
Джордж Уайнер

Джордж Уайнер

George Wyner
АктёрRabbi Nachtner
Алан Манделл

Алан Манделл

Alan Mandell
Актёр

Сценаристы

Джоэл Коэн

Джоэл Коэн

Joel Coen
Сценарист
Итан Коэн

Итан Коэн

Ethan Coen
Сценарист

Продюсеры

Итан Коэн

Итан Коэн

Ethan Coen
Продюсер
Джоэл Коэн

Джоэл Коэн

Joel Coen
Продюсер
Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер

Художники

Мэри Зофрис

Мэри Зофрис

Mary Zophres
Художница
Нэнси Хэй

Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Монтажёры

Итан Коэн

Итан Коэн

Ethan Coen
Монтажёр
Джоэл Коэн

Джоэл Коэн

Joel Coen
Монтажёр

Операторы

Роджер Дикинс

Роджер Дикинс

Roger Deakins
Оператор

Композиторы

Картер Бёруэлл

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор