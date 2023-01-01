WinkФильмыСерьезный человекАктёры и съёмочная группа фильма «Серьезный человек»
Актёры и съёмочная группа фильма «Серьезный человек»
Актёры
АктёрLarry Gopnik
Майкл СтулбаргMichael Stuhlbarg
Актриса
Сари ЛенникSari Lennick
АктёрDanny Gopnik
Аарон ВульфAaron Wolf
Актриса
Джессика МакМанусJessica McManus
АктёрUncle Arthur
Ричард КайндRichard Kind
АктёрSy Ableman
Фред МеламедFred Melamed
АктёрRabbi Scott
Саймон ХелбергSimon Helberg
АктрисаMrs. Samsky
Эми ЛандекерAmy Landecker
АктёрRabbi Nachtner
Джордж УайнерGeorge Wyner
Актёр