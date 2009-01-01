Серьезный человек (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, A Serious Man
Драмы18+
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Сюжет
Ларри Гопник, профессор еврейского колледжа на Среднем Западе в 1967 году, начинает задаваться вопросом о ценности жизни, когда он обнаруживает, что его жена хочет развестись. У него также проблемы с его детьми, ворующими деньги из его кошелька и его братом-бездельником. Ко всему этому добавляются получаемые им враждебные анонимные записки, студент-выпускник, который хочет любыми способами получить необходимую ему оценку и привлекательная соседка. Тогда Ларри идет решать свои экзистенциальные проблемы к раввинам, которые, как он надеется, помогут ему стать более строгим и любящим.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- СЛАктриса
Сари
Ленник
- АВАктёр
Аарон
Вульф
- ДМАктриса
Джессика
МакМанус
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- ФМАктёр
Фред
Меламед
- СХАктёр
Саймон
Хелберг
- ЭЛАктриса
Эми
Ландекер
- ДУАктёр
Джордж
Уайнер
- АМАктёр
Алан
Манделл
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл