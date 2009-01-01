Серьезный человек (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Ларри Гопник, профессор еврейского колледжа на Среднем Западе в 1967 году, начинает задаваться вопросом о ценности жизни, когда он обнаруживает, что его жена хочет развестись. У него также проблемы с его детьми, ворующими деньги из его кошелька и его братом-бездельником. Ко всему этому добавляются получаемые им враждебные анонимные записки, студент-выпускник, который хочет любыми способами получить необходимую ему оценку и привлекательная соседка. Тогда Ларри идет решать свои экзистенциальные проблемы к раввинам, которые, как он надеется, помогут ему стать более строгим и любящим.



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