Семейный заговор
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Семейный заговор

Семейный заговор (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, Family Plot
Триллеры, Комедии115 мин18+

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Сюжет

Остросюжетное, остроумное и вообще весьма острое блюдо для гурманов и поклонников старика Хича, где непревзойденный кинокулинар в последний раз изысканно смешал поджог, похищение, ограбление и… убийство.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейный заговор»

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