Семейный заговор (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Family Plot
Триллеры, Комедии115 мин18+
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Сюжет
Остросюжетное, остроумное и вообще весьма острое блюдо для гурманов и поклонников старика Хича, где непревзойденный кинокулинар в последний раз изысканно смешал поджог, похищение, ограбление и… убийство.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- КБАктриса
Карен
Блэк
- Актёр
Брюс
Дерн
- Актриса
Барбара
Харрис
- УДАктёр
Уильям
Дивэйн
- Актёр
Эд
Лотер
- КНАктриса
Кэтлин
Несбит
- Актриса
Кэтрин
Хелмонд
- УДАктёр
Уоррен
Дж. Кеммерлинг
- ЭЭАктриса
Эдит
Этуотер
- УПАктёр
Уильям
Принц
- ЭЛСценарист
Эрнест
Леман
- ВКСценарист
Виктор
Каннинг
- Продюсер
Альфред
Хичкок
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- ЛДОператор
Леонард
Дж. Соут
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс