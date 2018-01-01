Wink
Фильмы
Семейный бизнес
Актёры и съёмочная группа фильма «Семейный бизнес»

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейный бизнес»

Режиссёры

Джон Своб

Джон Своб

John Swab
Режиссёр

Актёры

Джош Хартнетт

Джош Хартнетт

Josh Hartnett
АктёрWyatt Walker
Фрэнк Грилло

Фрэнк Грилло

Frank Grillo
АктёрDallas Walker
Мелисса Лео

Мелисса Лео

Melissa Leo
АктрисаIda 'Red' Walker
София Хьюблиц

София Хьюблиц

Sofia Hublitz
АктрисаDarla Walker
Уильям Форсайт

Уильям Форсайт

William Forsythe
АктёрLawrence Twilley
Дебора Энн Уолл

Дебора Энн Уолл

Deborah Ann Woll
АктрисаJeanie Walker
Джордж Кэрролл

Джордж Кэрролл

George Carroll
АктёрBodie Collier
Марк Бун мл.

Марк Бун мл.

Mark Boone Junior
АктёрBenson Drummond
Бо Напп

Бо Напп

Beau Knapp
АктёрJay
Николас Чирилло

Николас Чирилло

Nicholas Cirillo
АктёрPetey

Сценаристы

Джон Своб

Джон Своб

John Swab
Сценарист

Продюсеры

Роберт Огден Барнум

Роберт Огден Барнум

Robert Ogden Barnum
Продюсер

Художники

Стефани Дель Папа

Стефани Дель Папа

Stefanie Del Papa
Художница

Монтажёры

Джон Дэвид Аллен

Джон Дэвид Аллен

John David Allen
Монтажёр

Композиторы

Дэвид Сарди

Дэвид Сарди

David Sardy
Композитор