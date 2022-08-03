Семейный бизнес (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.72021, Ida Red
Триллер, Драма106 мин18+
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О фильме
Крeстная мать мафии Ида Уолкер по прозвищу Рыжая отбывает в тюрьме наказание сроком 25 лет, но при этом остается «серым кардиналом», курирующим тeмные делишки в своем округе. Однако она всe равно рвeтся на свободу, ведь у неe смертельный диагноз и умереть за решеткой совсем не хочется. Брат Иды Даллас и еe сын Уайатт решают перехитрить закон и во что бы то ни стало вытащить Рыжую из заключения. Сработает ли их план?
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Своб
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актриса
Мелисса
Лео
- СХАктриса
София
Хьюблиц
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- ДЭАктриса
Дебора
Энн Уолл
- ДКАктёр
Джордж
Кэрролл
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- Актёр
Бо
Напп
- НЧАктёр
Николас
Чирилло
- ДССценарист
Джон
Своб
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- СДХудожница
Стефани
Дель Папа
- ДДМонтажёр
Джон
Дэвид Аллен
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди