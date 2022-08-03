Крeстная мать мафии Ида Уолкер по прозвищу Рыжая отбывает в тюрьме наказание сроком 25 лет, но при этом остается «серым кардиналом», курирующим тeмные делишки в своем округе. Однако она всe равно рвeтся на свободу, ведь у неe смертельный диагноз и умереть за решеткой совсем не хочется. Брат Иды Даллас и еe сын Уайатт решают перехитрить закон и во что бы то ни стало вытащить Рыжую из заключения. Сработает ли их план?

